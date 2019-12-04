Солдат-срочник отказался мыть туалеты и умер на второй день службы

Солдат-срочник из Ставрополя скончался на второй день своей службы в воинской части Белгорода.

Как сообщает «Бугульминская газета», ссылаясь на мать погибшего солдата, 28 ноября ее сына вместе с остальными призывниками разместили в казарме одной из воинский частей Выборга. В тот же вечер новобранец рассказал родителям, что его заставляли мыть туалеты, но он отказался это делать. А ночью он отправил голосовое сообщение, рассказал о конфликте. Однако он не уточнил, с кем именно это произошло.

На следующий день командир позвонил родителям юноши и сообщил, что их сын скончался во время утренней тренировки. Врачи скорой помощи не успели спасти призывника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что психологи раскрыли личную характеристику солдата, убившего своих сослуживцев.