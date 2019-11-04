Психологи раскрыли личную характеристику солдата, убившего своих сослуживцев

Молодой человек часто вступал в конфликты и не желал подчиняться.

Об этом стало известно сегодня, 4 ноября. Характеристику солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова публикует РБК. В документе сказано, что мужчина был хорошо развит физически и занимался спортом. Он владел стрелковым и холодным оружием, а также, по мнению специалистов, был «способен к оказанию физического воздействия на других».

Они отмечают, что Рамиль не раз получал замечания из-за своего поведения – однажды он направил оружие на сослуживцев. Молодого человека описали как упрямого, целеустремленного и тщеславного. Солдата-срочник не принимал критику и реагировал на нее болезненно.

Напоминаем, что Рамиль расстрелял восьмерых сослуживцев во время смены караула. Ему грозит пожизненный срок. По предварительным данным, парень мог пойти на убийство из-за нервного срыва и личных переживаний. Сам Рамиль уверяет, что не раскаивается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, что командиры расстрелявшего солдат срочника в Забайкалье нарушили приказ Шойгу.