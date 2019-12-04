В Петербурге произошла эвакуация детской больницы №1 на Авангардной улице

В Петербурге произошла эвакуация детской больницы №1 на Авангардной улице
Детей отвели в школу, расположенную по соседству. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Петербуржцы рассказали в соцсетях об эвакуации детской городской больницы №1, расположенной на Авангардной улице в Красносельском районе города.

Как сообщили очевидцы в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург», в соцсети «ВКонтакте», дети и больничный персонал был выведены из десятиэтажного здания вечером во вторник, 3 декабря. Некоторых выкатывали на каталках прямиков из операционных, а совсем маленьких детей закутывали в одеяла.

«А целый второй этаж, где недоношенные детки в кювезах? А онкологические? Я в шоке и ужасе», — написала свидетельница событий.

Очевидцы рассказали, что детей отвели в школу, расположенную по соседству. На месте работали экстренные службы. Инцидент уже исчерпан и всех пациентов вернули обратно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за ложных минирований в Петербурге эвакуировали около 11 тысяч человек.

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