Иномарка гнала на красный свет и снесла автомобиль на Авангардной улице

Иномарка гнала на красный свет и снесла автомобиль на Авангардной улице
Место дорожного происшествия. Фото:

Вечером во вторник, 3 декабря, в Красносельском районе Петербурга произошла автомобильная авария с двумя легковушками.

Видеозапись с камер видеонаблюдения, зафиксировавших момент ДТП, опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Все произошло на пересечении проспекта Народного Ополчения и Авангардной улицы. Судя по кадрам, водитель белой иномарки поворачивал на светофоре на разрешающий сигнал, когда в него врезается едущий на большой скорости легковой автомобиль.

Официальные источники пока не прокомментировали аварию. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Кронштадтской улице произошло ДТП с участием машины инкассации и кроссовера.

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Иномарка гнала на красный свет и снесла автомобиль на Авангардной улице
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