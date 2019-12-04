В Сестрорецке отреставрируют деревянную дачу Важевской

В Сестрорецке отреставрируют памятник архитектуры и деревянного зодчества — дачу Важевской, расположенной на улице Андреева. Об этом рассказал председатель КГИОП Сергей Макаров.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на слова Макарова, на даче Важевской проведена полная инвентаризация. Также комитет договорился с имущественным блоком о работе с бесхозными объектами, с обращением их в городскую собственность.

Сотрудники КГИОП провели осмотр объекта. Его намерены законсервировать до начала следующего года. Дача Е.Ф. Важевской, предположительно, была построена в 1907 года по проекту архитектора С.Г. Гингера.

Раньше дачу занимал выездной летний детский сад. В 2008 году здание частично повредилось после пожара и выставлено на продажу. В 2014 году дача находилась в собственности ГБОУ «Олимпийский резерв», который не следил за состоянием памятника.

Зимой 2018 года, действующий на тот момент губернатор Петербурга Георгий Полтавченко вмешался в ситуацию, после чего на объекте начались ремонтные работы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на реставрацию здания казначейства в Петербурге направят 47 млн.