На реставрацию здания казначейства в Петербурге направят 47 млн

В Петербурге планируют отреставрировать здание Главного казначейства на территории Петропавловской крепости. Работы оценивают в 47 млн 361 тыс. рублей.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Результаты аукциона объявят 28 ноября.

Заказчиком работ выступает Государственный музей истории Петербурга. Согласно техзаданию, планируется воссоздать интерьеры казначейства, отреставрировать полы, крыши, лестничные площадки, внешний каркас металлических решеток, ограды, калитки и декор.

Здание построено по проекту архитектора Ивана Гальберга в 1837-1838 годах. Предназначено оно было для размещения Главного казначейства и складирования готовой продукции Монетного двора.

Сейчас здание находится в ведение Государственного музея истории Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге отреставрируют Дачу Е.И. Исаевой на северном берегу Большой Невки.