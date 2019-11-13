В Старой Деревни отреставрируют дачу Исаевой

В Петербурге отреставрируют региональный объект культурного наследия «Дача Е.И. Исаевой». Сметную стоимость проекта одобрила Главгосэкспертиза России.
Дача Исаевой расположена в Старой Деревни на северном берегу Большой Невки. Построена она была в конце XIX века, сообщает пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».
Генпроектировщиком выступает ООО «Аллегория». В ходе работ планируется отреставрировать штукатурную отделку гладких и рустованных стен фасадов, восстановить декоративные элементы, лепной декор и деревянные венчающие карнизы. Поверхности фасадов и архитектурных элементов расчистят от краски и воссоздадут их исторический облик.
Деньги на реставрацию будут предоставлены из средств федерального бюджета.
Дача Исаевой — образец загородного дома начала XIX века с элементами классицизма. Владелицей здания была жена директора Петербургской конторы Московско-Купеческого банка Екатерина Исааева. С 1956 года на территории дачи располагается санаторий «Трудовые резервы». В настоящее время в нем наблюдаются дети от 4 до 17 лет с кардиологическими заболеваниями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге завершаются работы по реставрации фасада дачи Ф.В. Громова в Лопухинском саду.