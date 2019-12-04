Ребенок получил тяжелые травмы в тройном ДТП на Кузнецовской

В Московском районе Петербурга госпитализировали мальчика 2016 года рождения. Ребенок пострадал в тройном ДТП на Кузнецовской улице.

Авария произошла около 8:45 утра 4 сентября, сообщает Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, женщина-водитель на Volkswagen Passat, отъезжая от края проезжей части, не пропустила Toyota Camry. От удара авто отбросило на полосу встречного движения. В этот момент по дороге ехала Skoda.

Двое пассажиров Skoda пострадали. Женщина 1991 года рождения получила травмы средней степени тяжести. Ребенок госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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