Снегоуборщик столкнулся с иномаркой на Софийской улице

Снегоуборщик столкнулся с иномаркой на Софийской улице
Место аварии. Фото: vk.com/spb_today

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло дорожное происшествие, в котором столкнулись легковушка и снегоуборщик «КамАЗ». Об этом рассказали петербуржцы в соцсетях.

Как сообщают очевидцы в петербургском паблике «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте», авария произошла утром в среду, 4 декабря, на улице Софийской. Снегоуборщик зацепил легковой автомобиль.

Кроме того, неподалеку от места ДТП сломался пассажирский автобус, что вдвойне затруднило движение по улице по направлению в Петербург. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иномарка гнала на красный свет и снесла автомобиль на Авангардной улице. Вечером во вторник, 3 декабря, в Красносельском районе Петербурга произошла автомобильная авария с двумя легковушками

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