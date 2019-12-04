Снегоуборщик столкнулся с иномаркой на Софийской улице

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло дорожное происшествие, в котором столкнулись легковушка и снегоуборщик «КамАЗ». Об этом рассказали петербуржцы в соцсетях.

Как сообщают очевидцы в петербургском паблике «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте», авария произошла утром в среду, 4 декабря, на улице Софийской. Снегоуборщик зацепил легковой автомобиль.

Кроме того, неподалеку от места ДТП сломался пассажирский автобус, что вдвойне затруднило движение по улице по направлению в Петербург. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иномарка гнала на красный свет и снесла автомобиль на Авангардной улице. Вечером во вторник, 3 декабря, в Красносельском районе Петербурга произошла автомобильная авария с двумя легковушками