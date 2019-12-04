НКО в Петербурге получила 7 млн рублей на несуществующие работы

По результатам проверки выявлен ущерб бюджету Петербурга в размере более 7 млн. рублей.Фото: Pixabay

По результатам проверки выявлен ущерб бюджету Петербурга в размере более 7 млн. рублей.Фото: Pixabay

Прокуратура проверила законность расходования денежных средств, выделенных государством Некоммерческой организации «Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

По результатам проверки выявлен ущерб бюджету Петербурга в размере более 7 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Данные денежные средства были выделены на модернизацию автоматизированной системы управления, используемой фондом при организации проведения капитального ремонта, учете взносов собственников и формировании отчетности перед органами исполнительной власти. Однако фактически работы не были проведены.

В ходе расследования по уголовному делу в фонде проведены обыски.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Василеостровский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении генерального директора ООО «Центр Развития и восстановления навыков вождения» Инны Потаповой. Её обвиняют в мошенничестве.