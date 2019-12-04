Болельщика «Спартака» и главного хейтера Дзюбы увезли в Петербург для дачи показаний

Болельщика &#171;Спартака&#187; и главного хейтера Дзюбы увезли в Петербург для дачи показаний
Артем Дзюба. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

В Москве задержали болельщика ФК «Спартак». Валерия Бевза по прозвищу Амиго доставили Северную столицу для дачи показаний.

Расследование связано с оскорблением нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Как сообщает «Чемпионат.com», задержанный может быть инициатором оскорблений футболиста на матче 18-го тура РПЛ, который прошел в воскресенье, 1 декабря, на «Газпром Арене». До этого форварда также «хейтили» в Екатеринбурге.

При этом инцидент с бомбардиром петербургского клуба оказался не главным поводом для разбирательств. По версии полиции, Бевз участвовал в майской драке группировок ЦСКА и «Зенита» на набережной канала Грибоедова. В фан-клубе красно-белых предлог считают надуманным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Артем Дзюба ответил болельщикам, которые выкрикивали оскорбления.

артем дзюба задержание новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Зенит» проведет «Новогодний променад» перед матчем с ...
ДТП с двумя иномарками спровоцировало пробку на проспекте Металлистов
Болельщика «Спартака» и главного хейтера Дзюбы увезли в Петербург ...
НКО в Петербурге получила 7 млн рублей на несуществующие работы
В Московском районе угнали Land Rover и Lexus RX общей стоимостью 6 миллионов
Наставники победителей школьных олимпиад получат премии в Петербурге
В ГАТИ рассказали о новых ограничениях движения в Петербурге
На Петергофском шоссе двое попытались украсть автоприцеп, но испугались владельца