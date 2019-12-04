ДТП с двумя иномарками спровоцировало пробку на проспекте Металлистов

ДТП с двумя иномарками спровоцировало пробку на проспекте Металлистов
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром 4 декабря в Калининском районе произошло ДТП с участием двух иномарок.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, ДТП произошло на проспекте Металлистов. Движение в районе аварии затруднено. Информации о пострадавших не поступало.

По словам очевидцев, чуть подальше (к шоссе революции) напротив почты случилась почти такая же авария.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Московском районе Петербурга госпитализировали мальчика 2016 года рождения. Ребенок пострадал в тройном ДТП на Кузнецовской улице.

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