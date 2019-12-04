Опубликован фоторобот нового Hyundai Solaris для России

В сеть попали первые изображения рестайлинговой версии Hyundai Solaris для российского рынка. Тестовая сборка автомобилей стартовала на заводе в Петербурге.

Не исключено, что обновленный Hyundai Solaris станет доступен российским покупателям через пару месяцев. Информация об этом появилась на клубном форуме Solaris Club со ссылкой на источники.

От китайской версии российскую Solaris отличают другие решетка радиатора, светодиодная оптика, бампер и складывающиеся зеркала. После рестайлинга машина получила светодиодные фонари, кожаный салон и спортивный задний бампер.

На задних сидениях для пассажиров установлены дефлекаторы обдува и usb-разъемы. В салоне присутствует мультимедийная система, аналогичная китайской.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Hyundai вложит 12,7 млрд в строительство завода по производству бензиновых двигателей в Петербурге.