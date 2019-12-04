В ЗакСе Петербурга предложили запретить кальянные в жилых домах по всей России

В ЗакСе Петербурга предложили запретить кальянные в жилых домах по всей России
Депутат Денис Четырбок. Фото: Заксобрание Петербурга

Депутаты Петербурга намерены обратиться в Госдуму с инициативой о запрете кальянного бизнеса в жилых домах.

Инициатором внесения поправок в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака» стал петербургский депутат Денис Четырбок. Депутат считает, что проблема кальянный актуальна не только для Петербурга, но и других городов России, так как эти заведения являются потенциальным источником пожара. Стоит отметить, что петербургский парламент уже рассматривает подобный законопроект о запрете кальянных в жилых домах и пристройках во дворах. Предлагается штрафовать нарушителей в размере от 10 до 50 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российское правительство одобрило законопроект, направленный на охрану здоровья граждан от последствий использования электронных сигарет и аналогичных устройств.

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