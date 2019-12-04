Житель Петербурга после поездки на такси лишился телефона

Житель Петербурга после поездки на такси лишился телефона
Такси. Фото: pixabay

Сотрудники полиции задержали 20-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств по подозрению в грабеже.

Как выяснилось, задержанный не имеет регистрации в России, нигде официально не трудоустроен, но занимается частным извозом через популярный агрегатор такси. Ранее был судим за использование поддельного документа.

Инцидент произошел около четырех часов утра 1 декабря. Задержанный подвозил на такси мужчину от клуба на проспекте Славы до дома на проспекте Ветеранов.

После того, как пассажир вышел из машины, таксист проследил за ним, подбежал сзади, ударил по голове и похитил из кармана куртки мобильный телефон Samsung.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пушкинском районе Петербурга двое неизвестный оставили таксиста без автомобиля. Инцидент произошел в четверг вечером, 28 ноября, в Пушкине. На следующий день в отдел полиции обратился 25-летний мужчина. По словам заявителя, в районе железнодорожного переезда неизвестные, находясь в такси, избили его и похитили арендованный автомобиль марки Skoda Rapid

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