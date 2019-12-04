Стрелявший по прохожим житель Перми был в состоянии наркотического опьянения

Стрелявший по прохожим житель Перми находился в состоянии наркотического опьянения в момент совершаемого им преступления.

Он стрелял из гладкоствольного ружья. Оружием завладел незаконно, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора Пермского края.

Напомним, рано утром 4 декабря в Перми произошла стрельба. Мужчина из ружья убил женщину, ранил прохожего и прибывшего на место происшествия сотрудника Росгвардии.

По версии следствия, ранее судимый 50-летний местный житель находился в состоянии наркотического опьянения. Сначала открыл огонь по прохожим из окна своей квартиры. После этого он вышел на улицу, где продолжил стрельбу.

Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неизвестный зашел в одно из заведений города Канзас-сити и открыл стрельбу по посетителям. Его жертвами стали четыре человека, пятеро ранены.