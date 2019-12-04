Стрелявший по прохожим житель Перми был в состоянии наркотического опьянения

Стрелявший по прохожим житель Перми был в состоянии наркотического опьянения
Место происшествия. Фото: liveinperm

Стрелявший по прохожим житель Перми находился в состоянии наркотического опьянения в момент совершаемого им преступления.

Он стрелял из гладкоствольного ружья. Оружием завладел незаконно, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора Пермского края.

Напомним, рано утром 4 декабря в Перми произошла стрельба. Мужчина из ружья убил женщину, ранил прохожего и прибывшего на место происшествия сотрудника Росгвардии.

По версии следствия, ранее судимый 50-летний местный житель находился в состоянии наркотического опьянения. Сначала открыл огонь по прохожим из окна своей квартиры. После этого он вышел на улицу, где продолжил стрельбу.

Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неизвестный зашел в одно из заведений города Канзас-сити и открыл стрельбу по посетителям. Его жертвами стали четыре человека, пятеро ранены.

пермь стрелок стрельба
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На перекрестке Софийской и Южного шоссе заблокировано движение из-за ...
В Петербурге за сутки «заминировали» сотню объектов
С места тройного ДТП на Муринской дороге госпитализировали двух девочек
Стрелявший по прохожим житель Перми был в состоянии наркотического опьянения
Репетитора в Петербурге придушил и ограбил ее взрослый ученик из Дагестана
Житель Петербурга после поездки на такси лишился телефона
На «Дунайской» тряпками собирают текущую со всех щелей воду
В ЗакСе Петербурга предложили запретить кальянные в жилых домах по всей России