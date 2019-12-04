На перекрестке Софийской и Южного шоссе заблокировано движение из-за массового ДТП

На перекрестке Софийской и Южного шоссе заблокировано движение из-за массового ДТП
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло около 11:40 мск пересечении Софийской улицы и Южного шоссе. Проезжую часть не поделили пять автомобилей, в том числе фура.

«ДТП на перекрёстке Софийской и Южного шоссе (5 машин паровозом). Фура перекрыла весь перекрёсток. По Южному шоссе не проехать прямо, движение затруднено», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Движение в районе ДТП сильно затруднено. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Московском районе Петербургагоспитализировали мальчика 2016 года рождения. Ребенок пострадал в тройном ДТП на Кузнецовской улице.

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