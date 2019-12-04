Росгвардейцы вытащили человека из горящей коммуналки на Невском

Ранним утром в среду, 3 декабря, сотрудники вневедомственной охраны, патрулировавшие Центральный район, заметили пожар в жилом доме на Невском проспекте.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, правоохранители вызвали экстренные службы к дому №150 по Невскому проспекту, но не стали их дожидаться и бросились эвакуировать людей. Всего патрульным удалось вывести на улицу 20 жильцов.

При осмотре всех помещений правоохранители нашли мужчину, лежавшего на полу без сознания. Предполагается, что он надышался угарного газа и не смог самостоятельно выбраться. Мужчины вынесли его на улицу и оказали первую помощь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожар в ангаре в Шушарах ликвидировали спустя 17 часов.