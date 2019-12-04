Газировка в России может стать менее сладкой

PepsiCo и Coca-Cola снизят содержание сахара в продукции на 10% . Фото: pixabay

PepsiCo и Coca-Cola снизят содержание сахара в продукции на 10% . Фото: pixabay

Импортеры и производители газированных напитков, среди которых PepsiCo и Coca-Cola, снизят содержание сахара в продукции на 10% в течение пяти лет.

Как сообщают «Ведомости», ссылаясь на Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН), производители и импортеры намерены подписать Кодекс по снижению содержания сахара в газированных напитках. Соглашение подпишут 4 декабря.

Кроме того, стало известно, что на полках российских магазинов появятся напитки в упаковках менее 0,5 л. Производителей обяжут указывать на этикетках понятный для потребителей состав. Соглашение также подпишут «Черноголовка», Холдинг Аква», «Боржоми Россия».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пивные напитки в России могут стать более крепкими.