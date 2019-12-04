На Наличной столкнулись сразу три автомобиля каршеринга

Днем 4 декабря на Наличной улице произошло ДТП с участием трех автомобилей каршеринга.

«На Наличной улице, столкнулись три каршеринга. Виновник Рено Яндекс Драйва эго вынесло на встречку», — пишет очевидиц в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

ДТП создало помехи общественному транспорту.

«Трамваи выстроились в длинную цепочку. Кто на ст.м. «Приморская» ждет трамвай — не ждите», — пишет автор поста.

«Восстание машин. Версия каршеринг», — иронизируют пользователи Сети.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на шоссе Революции «прилег» на встречке «КамАЗ» с мусором. Информации о пострадавших в аварии пока нет, точные обстоятельства произошедшего устанавливаются. Инцидент спровоцировал пробку в этом районе.