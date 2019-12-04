Дедушка попал в реанимацию после наезда легковушки на Гражданском, водитель скрылся

Дедушка попал в реанимацию после наезда легковушки на Гражданском, водитель скрылся
ДТП произошло у магазина "магнит". Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице на Гражданском проспекте произошло ДТП с участием пешехода. По словам очевидцев, легковой автомобиль сбил пожилого мужчину. Пешеход попал в реанимацию, его родственники пытаются найти водителя, совершившего наезд.

Обо всем рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «Вконтакте». Автор записи отметил, что все произошло в понедельник, 2 декабря, у магазина «Магнит» на Гражданском проспекте.

«Скорую вызвали прохожие», — написал подписчик.

В записи также уточнили, что в настоящее время пострадавший находится в реанимации, врачи оценили его состояние как тяжелое.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что петербуржца лишили прав из-за медзаключения. У мужчины диагностировали психическое расстройство.

дтп наезд новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Семак: «Малком вернется из отпуска на две недели раньше остальных, поедет ...
Депутаты Петербурга предложили давать ГУПам имена выдающихся людей
Журналисте ищут применение Tesla в МВД и Росгвардии
«Уснул после ночной»: Opel сбил опору столба и оставил жильцов на ...
«Спартак» оштрафован за оскорбления фанатов в адрес Артема Дзюбы
Для защиты деревьев на Грибоедова разрабатывают законопроект
Дедушка попал в реанимацию после наезда легковушки на Гражданском, водитель ...
В ГИБДД объяснили решение исключить «площадку» из экзамена на водительские права