Дедушка попал в реанимацию после наезда легковушки на Гражданском, водитель скрылся

В Северной столице на Гражданском проспекте произошло ДТП с участием пешехода. По словам очевидцев, легковой автомобиль сбил пожилого мужчину. Пешеход попал в реанимацию, его родственники пытаются найти водителя, совершившего наезд.

Обо всем рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «Вконтакте». Автор записи отметил, что все произошло в понедельник, 2 декабря, у магазина «Магнит» на Гражданском проспекте.

«Скорую вызвали прохожие», — написал подписчик.

В записи также уточнили, что в настоящее время пострадавший находится в реанимации, врачи оценили его состояние как тяжелое.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что петербуржца лишили прав из-за медзаключения. У мужчины диагностировали психическое расстройство.