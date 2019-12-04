Петербуржца с психическими расстройствами лишили водительских прав

Петербуржца с психическими расстройствами лишили водительских прав
Мужчину лишили водительских прав. Фото: pixabay

Прокуратура Адмиралтейского района Северной столицы добилась лишения прав водителя, состоящего на учете у врача. У петербуржца диагностировали психическое расстройство и проблемы с поведением.

Узнав о болезни автовладельца сотрудники надзорного органа обратились в суд. Они отметили, что мужчина может представлять опасность для окружающих.

Как сообщили на сайте прокуратуры города, ухудшение его здоровья подтверждается заключением врачей, что является основанием прекращения права на управление транспортными средствами.

Ленинский районный суд полностью удовлетворил указанные требования.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что прокуратура Петербурга потребовала прекратить продажу табачных изделий рядом с детским садом.

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