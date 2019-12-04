В ГИБДД объяснили решение исключить «площадку» из экзамена на водительские права

Госавтоинспекция объяснила решение убрать «площадку» из экзамена на получение водительских прав.
По словам замглавы ГИБДД Олега Понарьина, эта часть не заключает в себе никакой сложности. Кроме того, «площадка» занимает большой объем времени, сообщает ТАСС.
Также он отметил, что этот этап есть на сдаче внутреннего экзамена и дублировать его дважды нет смысла. Понарьин подчеркнул, что задачей ГИБДД на экзамене является оценка навыков управления автомобилем в реальных условиях.
Накануне стало известно, что ГИБДД России планирует исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках. Изменения могут вступить в силу с 1 октября 2020 года.Госавтоинспекция готовит ряд нормативно-правовых актов. Один из них касается правил проведения экзаменов, рассказал начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что совсем скоро жители России смогут показывать водительское удостоверение в электронных устройствах. Такое заявление сделал глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников. Со слов Михаила Черникова, в настоящее время в стране производится разработка и подготовка к переходу на электронные удостоверения.