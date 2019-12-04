В ГИБДД объяснили решение исключить «площадку» из экзамена на водительские права

В ГИБДД объяснили решение исключить «площадку» из экзамена на водительские права
ГИБДД России планирует исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках. Фото: Baltphoto

Госавтоинспекция объяснила решение убрать «площадку» из экзамена на получение водительских прав.

По словам замглавы ГИБДД Олега Понарьина, эта часть не заключает в себе никакой сложности. Кроме того, «площадка» занимает большой объем времени, сообщает ТАСС.

Также он отметил, что этот этап есть на сдаче внутреннего экзамена и дублировать его дважды нет смысла. Понарьин подчеркнул, что задачей ГИБДД на экзамене является оценка навыков управления автомобилем в реальных условиях.

Накануне стало известно, что ГИБДД России планирует исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках. Изменения могут вступить в силу с 1 октября 2020 года.Госавтоинспекция готовит ряд нормативно-правовых актов. Один из них касается правил проведения экзаменов, рассказал начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что совсем скоро жители России смогут показывать водительское удостоверение в электронных устройствах. Такое заявление сделал глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников. Со слов Михаила Черникова, в настоящее время в стране производится разработка и подготовка к переходу на электронные удостоверения.

водительские права гибдд площадка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Семак: «Малком вернется из отпуска на две недели раньше остальных, поедет ...
Депутаты Петербурга предложили давать ГУПам имена выдающихся людей
Журналисте ищут применение Tesla в МВД и Росгвардии
«Уснул после ночной»: Opel сбил опору столба и оставил жильцов на ...
«Спартак» оштрафован за оскорбления фанатов в адрес Артема Дзюбы
Для защиты деревьев на Грибоедова разрабатывают законопроект
Дедушка попал в реанимацию после наезда легковушки на Гражданском, водитель ...
В ГИБДД объяснили решение исключить «площадку» из экзамена на водительские права