Депутаты Петербурга предложили давать ГУПам имена выдающихся людей

Депутаты Петербурга предложили давать ГУПам имена выдающихся людей
Законопроект в первом чтении встретил одобрение участников парламента. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Члены Законодательного собрания Северной столицы предложили присваивать государственным унитарным предприятиям имена выдающихся сограждан.

Такую инициативу в первом чтении выдвинули на заседании парламента Петербурга в среду, 4 декабря. Участники Законодательного собрания поддержали предложение в первом чтении. ГУПам Северной столицы, возможно, будут присвоены имена известных людей, имеющих заслуги перед Петербургом.

Кроме того, государственным унитарным организациям и предприятиям нужно присвоить имена общественных и государственных деятелей. Авторами законопроекта выступили депутаты Денис Четырбок, Сергей Соловьев и Анатолий Дроздов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что члены ЗакСа Петербурга обратились к губернатору Александру Беглову с просьбой приостановить строительство многоэтажки на Лодейнопольской улице.

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Депутаты Петербурга предложили давать ГУПам имена выдающихся людей
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