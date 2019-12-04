На Пулковском ДТП с автобусом и грузовиком перед съездом в аэропорт почти заблокировало движение

На Пулковском ДТП с автобусом и грузовиком перед съездом в аэропорт почти заблокировало движение
Водитель, управляя автобусом, допустил столкновение с грузовиком. Фото: pixabay

В Петербурге на Пулковском шоссе произошло ДТП с участием автобуса и грузовика. Несколько полос оказались заблокированы, на участке собралась крупная пробка.

Авария случилась сегодня, 4 ноября. По словам очевидцев, транспортные средства не поделили дорогу перед съездом в аэропорт, в сторону Гатчины. Место происшествия свидетели не запечатлели, однако подчеркнули, что движение на участке затруднено.

«От Ленты еле ползком», — написал автор записи в группе «Авто Гатчина» соцсети «ВКонтакте».

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», скорость движения на месте происшествия не превышает 5 километров в час. Точные причины столкновения и сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП, в результате которого водитель повредил опору столба. Очевидцы рассказали, что мужчина уснул за рулем.

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