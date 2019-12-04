«Уснул после ночной»: Opel сбил опору столба и оставил жильцов на Лахтинском без электричества

&#171;Уснул после ночной&#187;: Opel сбил опору столба и оставил жильцов на Лахтинском без электричества
Машины выехала с проезжей части. Фото: vk.com/spb_today

В Приморском районе Петербурга водитель, управляющий легковым автомобилем, уснул и сбил опору столба.

Авария случилась сегодня, 4 декабря, на Лахтинском проспекте. По словам очевидцев, в результате ДТП несколько жилых домов остались без электричества. На опубликованных кадрах видно, что Opel вылетел с проезжей части. У иномарки повреждена боковая часть.

«Водитель не пострадал, уснул за рулем после ночной смены», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Другие подробности произошедшего неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пешеходе, который попал в реанимацию после наезда легковушки. Водитель скрылся с места ДТП.

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