«Уснул после ночной»: Opel сбил опору столба и оставил жильцов на Лахтинском без электричества

В Приморском районе Петербурга водитель, управляющий легковым автомобилем, уснул и сбил опору столба.

Авария случилась сегодня, 4 декабря, на Лахтинском проспекте. По словам очевидцев, в результате ДТП несколько жилых домов остались без электричества. На опубликованных кадрах видно, что Opel вылетел с проезжей части. У иномарки повреждена боковая часть.

«Водитель не пострадал, уснул за рулем после ночной смены», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Другие подробности произошедшего неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пешеходе, который попал в реанимацию после наезда легковушки. Водитель скрылся с места ДТП.