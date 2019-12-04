Антимонопольщики Петербурга раскрыли 12-миллионный картель на рынке благоустройства

Три аукциона по благоустройству придомовых территорий в Петербурге проводились по картельному сговору, выяснили в УФАС Санкт-Петербурга.
Общая сумма нелегально полученных средств организациями ООО «Капж-Строй» и ООО «ВКР» составила 11,7 миллионов рублей. Материалы прокуратуры Василеостровского района Петербурга послужили основанием для возбуждения административного дела в отношении компаний.
С 2016 по 2018 года вышеназванные организации использовали один и тот же IP-адрес при участии в торгах, причем данные менялись синхронно. Кроме того, подготовка документации велась одним и тем же лицом. Также, снижение максимальной стоимости контракта на аукционах с участием «Капж-Строй» и «ВКР» не превышало 1%, в то время как в других случаях достигало 36%.
Совокупность факторов приводит к мысли, что компании заключили между собой антиконкурентное соглашение.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что УФАС возбудила два дела против петербургских поставщиков гречи.