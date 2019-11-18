УФАС возбудила два дела против поставщиков гречи в Петербург

УФАС обнаружила, что в действиях компаний содержатся признаки создания дискриминационных условий для одних хозсубъектов по сравнению с другими хозсубъектами. Это запрещено Законом о торговле. Фото: pixabay.com

УФАС обнаружила, что в действиях компаний содержатся признаки создания дискриминационных условий для одних хозсубъектов по сравнению с другими хозсубъектами. Это запрещено Законом о торговле. Фото: pixabay.com

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Петербургу завело два дела в отношении компаний, поставляющих гречневую крупу в Северную столицу.

Ведомство подозревает ООО «Агро-Альянс» и ООО «Компания «Ангстрем Трейдинг» в нарушении Закона о торговле. УФАС отправила официальные запросы в предприятия для выяснения обстоятельств после того, как петербургские СМИ осветили резкий рост цен на гречку.

Как выяснилось, недобросовестные поставщики применяют разную ценовую политику для различных ритейлеров. Первое слушание по делам против компаний состоится 18 декабря 2019 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в СМИ появилась информация о вероятном росте цен на гречневую крупу в Петербурге. Ритейлеров уведомили, что стоимость гречки может вырасти на 15-20% из-за плохого урожая и сокращения посевных площадей.