Полсотни деревьев на набережной Карповки грозит вырубка

В Петроградском районе Петербурга 48 деревьев находятся под угрозой уничтожения. Чиновники заверяют, что они в безопасности. Однако порубочный билет продолжает действовать.

Летом 2019 года проводились работы по благоустройству участка набережной реки Карповки в районе Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского института имени Павлова. В ходе работ планировался снос части деревьев. Был выдан порубочный билет на 32 дерева и акт осмотра по 48 деревьям. Чиновники уверяют, что в цифре допущена ошибка. Однако местные жители продолжают беспокоиться обо всех 48 деревьях.

«Мы, как могли отстаивали зеленые насаждения, и, наверное, их отстояли. Но есть документы и решения, которые принимают чиновники. В августе был выдан порубочный билет, который действителен на сегодняшний день. Будет ли он реализован, мы не знаем. Но опасения есть», — рассказал gazeta.spb.ru представитель инициативной группы «Петроградский район за комфортную среду» Сергей Думцев.

Как сообщила gazeta.spb.ru координатор движения «Деревья Петербурга» Мария Тиника, подрядчик дал устное обещание не трогать деревья. При этом никаких письменных подтверждений его слов или слов чиновников нет. Что будет с деревьями, когда подрядчик передаст объект благоустройства городу, непонятно.

Активисты отмечают, что на набережной Карповки растет множество тополей. Деревья эти по опыту числятся в списке «нелюбимцев» чиновников. Тополя зачастую без раздумий отправляют под снос.

Фото: Сергей Думцев

О деревьях на набережной Карповки вспомнили на фоне новостей о тополях на набережной канала Грибоедова. Там семи взрослым деревьям угрожает вырубка. При этом активисты уверены: основания в порубочном билете и акте можно оспорить.

«Могут быть ситуации, когда деревья действительно аварийны, но очень много случаев, когда они оказываются нормальными и ничем не больными. Так было у меня во дворе на Васильевском острове. И совершенно непонятно, на каком основании их признали деревьями-угрозами, которые надо снести», — рассказал gazeta.spb.ru депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.

Ранее сообщалось, что в Петербурге отправлен на юридическое заключение законопроект, который поможет горожанам контролировать вырубку деревьев. Инициатива предлагает обязать заранее публиковать в интернете протоколы обследования деревьев. Таким образом петербуржцы смогут узнать о рубке и провести независимую проверку.