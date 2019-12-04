Очевидец рассказала подробности стрельбы в Перми

Жительница Орджоникидзевского района в Перми, где сегодня произошла стрельба, Татьяна Лук рассказала подробности случившегося.

По ее словам, она проснулась от женского крика. Женщина рассказала, что сначала услышала хлопки, напоминающие звук взорвавшихся петард, сообщает телеканал «Звезда».

«Поначалу мы не придали этому значения. Но когда хлопки начали раздаваться еще и еще, то мы подошли к окну и увидели страшную картину»,— рассказала Лук.

Она увидела, что на перекрестке лежал человек. Очевидцы поняли, что за звук петард приняли выстрелы.

Потом раздались еще несколько выстрелов и послышался крик полицейских «Стой! Будем стрелять!», а затем еще хлопки.

Напомним, рано утром 4 декабря в Перми произошла стрельба. Мужчина из ружья убил женщину, ранил прохожего и прибывшего на место происшествия сотрудника Росгвардии. По версии следствия, ранее судимый 50-летний местный житель находился в состоянии наркотического опьянения. Сначала открыл огонь по прохожим из окна своей квартиры. После этого он вышел на улицу, где продолжил стрельбу.

Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неизвестный зашел в одно из заведений города Канзас-сити и открыл стрельбу по посетителям. Его жертвами стали четыре человека, пятеро ранены.