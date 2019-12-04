На Загородном проспекте столкнулись три автомобиля

Вечером 4 декабря на Загородном проспекте произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло в направлении от Владимирской площади к Пяти углам. Проезжую часть не поделили три автомобиля.

Участники дорожного движения объезжают препятствие по встречной полосе.

«Загородный проспект,в направлении от Владимирской площади к 5 Углам,три автомобиля , создали дтп,и заняли оба ряда,для проезда, объезд по,встречной.Троллейбусы,в сторону Витебского вокзала встают,пробке быть», — сообщил очевидец в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

В районе ДТП образовалась пробка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пешеходе, который попал в реанимацию после наезда легковушки. Водитель скрылся с места ДТП.