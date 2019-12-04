Жителя Петербурга будут судить за стрельбу из самодельного оружия

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Baltphoto

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Baltphoto

Прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 46-летнего житель Петербурга.

Как сообщили в прокуратуре Петербурга, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия).

Инцидент произошел в сентябре 2019 года у дома № 6 корп.1 по ул. Морской Пехоты. Злоумышленник выстрелил не менее одного раза из самодельного огнестрельного оружия в сторону дороги, где находились люди и проезжали автомобили.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что рано утром 4 декабря в Перми произошла стрельба. Мужчина из ружья убил женщину, ранил прохожего и прибывшего на место происшествия сотрудника Росгвардии.