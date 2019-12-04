В «Экспофоруме» стартовал ХVII Форум субъектов малого и среднего предпринимательства

В &#171;Экспофоруме&#187; стартовал ХVII Форум субъектов малого и среднего предпринимательства
На форуме представлено 18 коллективных стендов. Фото: www.gov.spb.ru

В рамках форума, открывшегося в Пушкинском районе Северной столицы, также проходит выставка «Малый и средний бизнес Санкт-Петербурга».

Мероприятие будет длится с 4 по 5 декабря на площадке «Экспорфорума». Сегодня, 4 декабря, состоялось торжественное открытие, на которой присутствовал вице-губернатор Петербурга Евгений Елин. Церемония завершилась присуждением наград победителям конкурса «Лучший предприниматель Санкт-Петербурга – 2019».

Кроме того, в рамках Форума прошло подписание соглашения о сотрудничестве между Общественным Советом по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга и кельнским Business Center Europaischen Partnerschaft.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Горном университете Санкт-Петербурга прошел российско-немецкий сырьевой форум.

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