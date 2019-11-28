В Петербурге открылся российско-немецкий сырьевой форум

В Петербурге открылся российско-немецкий сырьевой форум
Конференция продлится до 29 ноября. Фото: Админстрация Санкт-Петербурга

Встреча представителей двух стран в рамках форума проходит уже в двенадцатый раз. Специалисты обсуждают возможности экономического взаимодействия регионов.

Открытие XII российского-германского сырьевого форума состоялось в среду, 27 ноября, в Горном институте Санкт-Петербурга. Участников саммита поприветствовали губернатор Северной столицы Александр Беглов и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Спикеры отметили эффективное сотрудничество двух стран в экономической, а также образовательной и научной сферах. Градоначальник подчеркнул, что Германия является одним из ведущих партнеров Петербурга в области импорта и экспорта различной продукции. Кроме того, между двумя учебными заведениями города на Неве и Германии заключено свыше 350 образовательных соглашений, заключил Беглов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Германия инвестировала в предприятия Петербурга более миллиарда долларов.

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