Студенты ЛГУ им. Пушкина уверяют, что всех уже запустили в здание

Либо взрывного устройства не найдено, либо его уже успели обезвредить.

Об этом стало известно сегодня, 4 декабря. Подробностями инцидента с gazeta.spb.ru поделился источник в вузе. Аноним утверждает, что всех попросили покинуть учебный корпус и общежитие примерно в шесть часов вечера. Из-за этого пришлось прервать пары и конкурс «Мисс ЛГУ», на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Уже спустя два часа студентами сообщили, что можно возвращаться домой – пока что никаких официальных данных о происшествии не поступало.

По предварительным данным, в университет поступил анонимный звонок о бомбе в здании. Также вечером был эвакуирован СПбГУТ им. Бонч-Бруевича.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге началась очередная волна эвакуации судов. «Минеры» требуют перечислить им 120 биткоинов, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.