На Дальневосточном встали трамваи из-за ДТП

Транспорт стоит в обе стороны – как именно все случилось, не совсем понятно.

Обо всем стало известно сегодня вечером. 4 декабря. Об инциденте рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что трамваи встали в обе стороны из-за аварии. Кто ее участники и как все произошло – не уточняется.

«Невский район остался без трамваев из-за двух придурков»,

— пишет один из пользователей.

Действительно, образовалась пробка, из-за которой пассажирам приходится покидать общественный транспорт. Они отмечают, что деньги за проезд не возвращаются, а таксисты берут сейчас очень много из-за высокого спроса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Московской площади петербуржцы не могут дождаться маршруток. По непонятной причине сильно опаздывает транспорт до Гатчины.