В поселке имени Свердлова ищут организатора незаконной свалки

Она расположилась на полутора гектарах.

Об этом стало известно сегодня, 4 декабря. Обо всем сообщили в администрации Ленинградской области. Госэконадзор отправился с рейдом в поселок имени Свердлова, где была обнаружена незаконная свалка. Там хранились строительные отходы, занимавшие 1,5 га земли. По предварительным данным, мусор свозили крупнотоннажные самосвалы. Сейчас власти разыскивают злоумышленников, виновных в происходящем.

На данный момент возбуждено семь административных дел. Подозреваются в том числе местные жители, у некоторых изъяли машины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что экологи нашли безнадзорные вольеры с собаками на свалке у Волхонского шоссе. Экологи приняли решение обратиться в прокуратуру Красносельского района Петербурга для принятия мер воздействия.