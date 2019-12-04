«Газпром Арену» назвали «архитектурным уродцем» России

В рейтинг попали еще два здания из Санкт-Петербурга.

Блогер Илья Варламов подготовил топ 100 самых некрасивых зданий России – три из них, по мнению журналиста, находятся в Санкт-Петербурге. Так, ему не нравится «Газпром Арена», бизнес-центр Renaissance Hall у метро «Владимирская» и жилой комплекс «Сергей Есенин». Варламов отметил, что люди, строившие объекты, бездарные и его они «бесят».

«Существует плохая музыка, существует плохая литература и существует плохая архитектура. Но в архитектуре последствия дурновкусия куда губительней, чем в других видах искусства»,

— отметил блогер.

Твиттер «Газпром Арены» уже ответил Илье Варламову, составив свой топ 100 самых плохих блогеров. В него попала сотня Варламовых.

К слову, первое место в перечне заняла «Саранск Арена» — ее построили к 2018 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Варламов возмутился заменой светильников на станции «Площадь Ленина».