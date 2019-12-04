«Назад в прошлое»: в России выпустят телефоны из 90-х

Они предназначена для тех, кто хочет простой кнопочный аппарат.

Об этом стало известно сегодня, 4 декабря. Выпуск новых телефонов анонсировала компания «Новая линия». Линейка Strike выпустит шесть бюджетных моделей – обычные кнопочные телефоны, похожие на те, которыми пользовались в 90-е. Купить телефон можно будет от 900 до 2690 рублей. Некоторые из них предназначены для пожилых людей, другие для тех, кто хочет как можно реже заряжать аппарат, третьи – с более сложным функционалом.

Гендиректор компании отметил, что хочется, чтобы сотовая связь стала доступна для всех. Он уверяет, что дешевле телефона от «Новой линии» вряд ли можно что-то найти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что искусственный интеллект не даст водителям использовать телефон за рулем. С помощью камер данные о состоянии водителя будут передаваться в систему. Программа сможет также считывать мимику водителя, движение глаз.