Лещенко в шоке от низких пенсий в России

Лещенко в шоке от низких пенсий в России
Фото: https://www.instagram.com/leshchenko_lv/

Он назвал их позорными и не понимает, как люди должны выживать на такие пособия.

Об этом стало известно сегодня, 4 декабря. Музыкант Лев Лещенко отметил, что его жена получает 8,5 тысяч рублей. Он убежден, что этой суммы мало для нормальной жизни. Артиста возмущает, что супруга, посвятившая себя творчеству, получает такую пенсию.

«И пусть меня как угодно осуждают, мол, заелся и все такое. Но это позор»,

— отметил Лещенко.

Музыкант заверил, что свою пенсию тратит на благотворительность и ему порой стыдно идти за ней. Также его удивляет, что государство уверяет, будто пенсионеры получают в среднем 25 тысяч рублей в месяц. Лещенко хочет, чтобы общественность обсуждала этот вопрос.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что самозанятых пенсионеров ждет индексация пенсий. В законе не существует как такового разделения пенсионеров на трудоустроенных и неработающих.

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