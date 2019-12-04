Самозанятых пенсионеров ждет индексация пенсий

Налоговая предупредила, что будет бороться с злоупотреблениями, которые могут возникнуть из-за преференций самозанятых пенсионеров. Фото: pixabay.com

Налоговая предупредила, что будет бороться с злоупотреблениями, которые могут возникнуть из-за преференций самозанятых пенсионеров. Фото: pixabay.com

Согласно законодательству, пенсионер, оформивший новый налоговый режим, считается неработающим, а значит, его пенсия подлежит ежегодной индексации.

Так, в 2019 году размер пенсий увеличился на 7%, то есть около тысячи рублей в месяц. При этом работающим людям пенсионного возраста, например, индивидуальным предпринимателям, повышать размер выплат не будут, хотя пенсионное страхование обходится ИП примерно в 30 тысяч рублей в год.

В законе не существует как такового разделения пенсионеров на трудоустроенных и неработающих. Статус определяется по отчислениям в страховой фонд: если взносы выплачиваются, пожилой человек считается работающим. Если нет — то нетрудоустроенным. Самозанятые граждане не оплачивают пенсионное страхование, поэтому имеют право на повышении пенсии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минтруда перечислили условия досрочного выхода на пенсию.