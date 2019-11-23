В Минтруде рассказали условия досрочного выхода на пенсию

В Минтруде рассказали условия досрочного выхода на пенсию
Досрочную пенсию могут назначить не раньше, чем за два года до достижения пенсионного возраста. Фото: pixabay.com

В Министерстве труда объяснили, при каких условиях возможен досрочный выход на пенсию. В первую очередь, для этого необходимо иметь минимальный страховой стаж: не меньше 25 лет для мужчин, и не меньше 20 — для женщин.

В Пенсионном фонде России (ПФР) подчеркнули, что досрочно выйти на пенсию можно не ранее чем за два года до официального достижения пенсионного возраста. Также в Минтруде рассказали, что этот сценарий реализуется только при потере работы и отсутствии возможности найти новую.

Если активное взаимодействие со службой занятости и деятельные попытки трудоустроиться не возымеют должного эффекта, сотрудники службы могут пойти навстречу и предложить оформить пенсию. В таком случае, следует подать соответсвующее заявление в ПФР.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Дальнем Востоке могут снизить пенсионный возраст.

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