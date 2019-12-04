СКА побеждает АК Барс в напряженной борьбе

Хоккеисты смогли выявить лучшего только благодаря буллитной серии.

Встреча состоялась сегодня, 4 декабря, в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Первые два периода завершалась без единого гола, и болельщики знатно нервничала. Наконец в третьем открыл счет Кузьменко на 52-й минуте матче. Уже через пару минут ворота СКА удачно атаковал Кормье, который сравнял счет. До конца матча так и не удалось выявить победителя, поэтому приняли решение о проведении буллитной серии.

Хоккеисты СКА оказались проворнее и удачливее, так что в итоге игра завершилась со счетом 2:1 в пользу петербургской команды. Впереди ребят ждут встречи с ЦСКА, а также состоится матч сборных России и Финляндии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что главный тренер «Зенита» отреагировал на негатив фанатов других клубов. Сергей Семак отметил, что «Зенит» не является «корпорацией зла». Он также сказал, что причиной отрицательного отношения соперников является лидирующая позиция сине-бело-голубых.