Главный тренер «Зенита» отреагировал на негатив фанатов других клубов

Семак подчеркнул, что реагировать на негатив не стоит. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Семак подчеркнул, что реагировать на негатив не стоит. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Сергей Семак отметил, что «Зенит» не является «корпорацией зла». Он также сказал, что причиной отрицательного отношения соперников является лидирующая позиция сине-бело-голубых.

На данный момент в турнирной таблице петербургский футбольный клуб расположился на первой строчке. Главный тренер «Зенита», Сергей Семак, отмечает, что это, вероятно, напрямую связано с реакцией фанатов команд-противников. Он также подчеркнул, что не согласен с утверждениями многочисленных недоброжелателей, называющих «Зенит» корпорацией зла».

Тренер сине-бело-голубых объяснил, что не намерен обращать внимание на сплетни, поскольку его жизненное кредо — меньше слов, больше дела, пишет «Фонтанка».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что московский «Спартак» оштрафовали за высказывания фанатов в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.