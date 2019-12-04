Coca Cola изменит рецепт своего напитка

К 2025 году в нем станет меньше сахара. Также компания планирует выпустить баночку объемом менее 0,5 л.

Об этом стало известно сегодня, 4 декабря. Обо всем говорится в Кодексе добровольных обязательств производителей безалкогольных напитков, которые подписали производители и импортеры. Согласно договоренности, содержание сахара в газировках снизится на 10% уже в ближайшем будущем.

В документе сказано, что компании также подумают над внедрением упаковок объемом менее 0,5 литра и бескалорийных напитков. Они пообещали, что перестанут рекламировать газировку на площадках, которыми пользуются в основном дети до 12 лет, чтобы не пропагандировать их употреблением среди них. В Роспотребнадзоре, что благодаря этим нововведением, удастся сохранить здоровье население.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Минздрав предложил снизить продажу чипсов и газировок на рабочих местах. Эксперты заявили, что в рационе питания сотрудников должны быть полезные перекусы, которые наполнят его энергией, а не отнимут ее.