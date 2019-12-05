На Софийской две машины врезались в фуру

На Софийской две машины врезались в фуру
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

На Софийской улице произошло ДТП с участием фуры и двух легковых автомобилей.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло у дома №127 в кармане Николаевского проезда.

Участники ДТП полностью перекрыли проезд к заправке Neste. Детали столкновения иномарок и большегруза не приводятся.

«На Софийской 127 в кармане Николаевского проезда. Две легковушки врезались в фуру.Три часа уже проезд к заправке Neste перекрыт полностью», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Один из автомобилей угодил под кузов фуры и разбил лобовое стекло.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кудрово месиво из железа: столкнулись 6 иномарок. Не уточняется, пострадал ли кто-нибудь в результате инцидента, но потом автомобили – точно да.

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