В Петербурге опять началась эвакуация судов

В Петербурге опять началась эвакуация судов
В Петербурге опять началась массовая эвакуация судов Эвакуация судов 28 ноября. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

В Петербурге снова началась массовая эвакуация судов.Эвакуация прервала работу Санкт-Петербургского городского суда, а также Петродворцового и Невского районных судов. Об этом утром 5 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В последнее время суды эвакуируют почти каждый день. Первые сообщения о минировании поступили 28 ноября, из зданий пришлось вывести 1 тыс. 329 человек. Анонимы обещали прекратить «минирования» в обмен на биткоины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что девять судов получили сообщения о заложенных бомбах. Анонимы угрожали отправлять письма до тех пор, пока не получат 120 биткоинов или 990 тыс. долларов.

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