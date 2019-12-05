В Ленобласти появится собственная КАД

В Ленобласти появится собственная КАД
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Ленобласти появится собственная кольцевая автомобильная дорога (КАД). Такое заявление сделал глава региона Александр Дрозденко.

В ходе пресс-конференции губернатор заявил, что начальным этапом данного проекта станут работы по строительству восточного полукольца. Благодаря участку транзитный транспорт перенаправляется сразу на федеральные трассы без использования региональных.

Дрозденко рассказал, что строительство КАД позволит полностью убрать грузовики с региональных дорог, а также сохранит их целостность.

Сроки работ пока не указаны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Дрозденко рассказал о планах перед новогодними праздниками. Он также поделился, что ждет жителей в ближайшем будущем.

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