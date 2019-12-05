В Выборгском районе двое присвоили себе 1,13 миллиона, помогая пенсионерке снять деньги с карты

В Выборгском районе двое присвоили себе 1,13 миллиона, помогая пенсионерке снять деньги с карты
Пенсионерка обратилась в отдел полиции. Фото: Pixabay

В Выборгском районе Ленобласти неизвестные помогли пожилой жительнице снять средства с банковской карты, присвоив крупную сумму себе.

Все произошло в среду, 4 декабря, в Выборге. Пенсионерка обратилась в отдел полиции. По словам заявительницы, двое злоумышленников забрали 1 млн 130 тыс рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, к месту происшествия направилась правоохранители. Им удалось установить приметы преступников – мужчины цыганской внешности, которые передвигались на зеленом авто ВАЗ-21099.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о домушнике, который похитил из квартиры петербурженки ювелирные украшения, часы и деньги. Сумма ущерба составила 100 тыс. рублей.

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