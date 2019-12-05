Домушник обчистил квартиру петербурженки на 100 тысяч

В Кировском районе злоумышленник обчистил квартиру петербурженки. Неизвестный вынес деньги украшения и часы.

Все произошло в среду, 4 декабря, в доме 7 по улице Возрождения. В отдел полиции обратилась 39-летняя женщина. По ее словам, неизвестный взломал стеклопакет окна и проник в ее квартиру. Заявительница отметила, что все произошло в период с 17:00 до 18:05 часов.

Сумма ущерба составила 100 тыс. рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, по факту кражи было возбуждено уголовное дело. Стражи порядка приняли меры к розыску и задержанию злоумышленника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о хищении денег из кассы цветочного магазина. Неизвестный, угрожая ножом кассиру, похитил выручку и скрылся.